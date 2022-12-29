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Общество

«Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области. ВИДЕО

30.12.2022 14:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 декабря. Выпуск посвящен итогам года в медиасреде Псковской области.

Ключевые темы эфира:

  • Итоги года на медиаполяне.
  • Старуха Шапокляк псковских СМИ.
  • Задача — выжить.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, каким эхом в регионе откликнулись значимые геополитические события, обсудили эмиграцию местных журналистов и то, чем они вынуждены заниматься в отъезде. Также ведущие рассказали о сохранении местной радиостанции после отключения федерального эфира, отметили тенденцию на рост интереса аудитории к новостям и парадоксальное при этом смещение на третье место «вечно второго» псковского СМИ, а также восхитились советником по СМИ Антоном Сергеевым.

Теги: #ПЛН FM #Прессинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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