Общество

Педиатр запретила диабетикам есть более двух мандаринов в день

Мандарины и апельсины полезны для человека, но есть их нужно с осторожностью. Дело не только в том, что переедание может вызвать аллергическую реакцию, но и в том, что они способны вызвать повышение сахара в крови, сообщила врач открытого лектория для диабетиков DiaTalks, педиатр Ольги Кашляк.

Так, по словам врача, у апельсинов и мандаринов гипогликемический индекс равен 35 и 30 соответственно. Несмотря на то, что скачков сахара они не вызовут, людям с повышенным уровнем сахара можно есть не более 1-2 фрукта в день, пишет RuNews24.

Такое количество обеспечит положительный эффект от фруктов, так как апельсины и мандарины богаты витаминами, антиоксидантами, которые необходимы именно диабетикам, а именно фолиевой кислотой и калием.

При этом Ольга Кашляк подчеркнула, что полезны именно фрукты, а не сок из них, так как сок будет иметь высокий гликемический индекс.