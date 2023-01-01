Более 180 тонн мандаринов прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

Более 45 тысяч рождественских деревьев и более 180 тонн мандаринов прошли карантинный фитосанитарный контроль в Псковской области в преддверии новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
В декабре 2022 года через пункты пропуска, расположенные на государственной границе в Псковской области, на территорию Российской Федерации ввезли 184 тонны свежих мандаринов и 45 125 рождественских деревьев.
Свежие мандарины, происхождением из ЮАР, Перу, Турции, Израиля и Марокко, ввозились на территорию страны из Литвы, Бельгии, Турции и Нидерландов, а новогодние деревья происхождением из Польши, Дании, Нидерландов и Сербии прибывали из Латвии, Литвы и Словакии.
Все «праздничные» партии растительной продукции, которые соответствовали единым карантинным требованиям ЕАЭС, были допущены к ввозу на территорию страны.
Всего на территорию страны через Псковскую область с начала года поступило более 1,3 тысячи тонн мандаринов и более 78 тысячи рождественских деревьев.