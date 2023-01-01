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Общество

Любимые новогодние традиции псковичей выявили эксперты

03.01.2023 10:40|ПсковКомментариев: 0

Самая любимая новогодняя традиция псковичей — встречи с родными и друзьями. Женщины больше любят украшать дом, наряжать елку, загадывать желания под бой курантов, мужчины — вкусно поесть, отдохнуть и попариться в бане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По их словам в предновогоднем открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

«Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 16% псковичей. 12% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. По 4% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.

7% опрошенных любят загадывать желания. Каждый двадцатый не мыслит праздник «без тазика оливье». Еще 4% назвали своим любимым обычаем отдых. По 2% респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

По 1% горожан своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах. Еще у 3% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.

Среди других традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и проч.

Женщины больше любят такие традиции как украшение дома и елки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню», - отметили в компании.

Время проведения: 19—28 декабря 2022 года

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 204 человека
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