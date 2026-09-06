 
Общество

День деревни отметили в псковских Соловьях

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День деревни отметили в одном из крупных населенных пунктов Псковского муниципального округа, носящем довольно редкое название – Соловьи, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В этом году главным подарком для жителей стало завершение благоустройства большой общественной территории между домами №3, 4, 6 и 7. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», активности местных жителей и помощи ТОСа появилось многофункциональное пространство для отдыха, досуга детей и подростков, а также занятий спортом жителей разных возрастов.

Наталья Федорова совместно с руководителем территориального отдела «Черёха-Кирово» Геннадием Ивановым и депутатом муниципального Собрания Николаем Сидоровым официально открыли общественное пространство: «Пусть оно будет радовать жителей долгие годы и продолжает преображаться!»

Праздничный концерт состоялся в Соловьёвском доме культуры. На День деревни собрались жители «от мала до велика», которых глава округа поздравила с праздником малой Родины. В Соловьях люди поколениями трудятся в сельском хозяйстве. Наталья Федорова поблагодарила их за трудолюбие и самоотдачу.

Благодарственные письма от администрации округа за многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию были вручены четырем жителям деревни. Как отметила глава муниципалитета, отдельных слов признательности и уважения стоят общественные активисты и волонтеры, помогающие солдатам в зоне специальной военной операции.

Концерт артистов ПРЦК создал замечательное настроения гостям праздника.

 
«От души желаю вам, уважаемые жители Соловьем, доброго здоровья, семейного благополучия, счастья, радости, мира и добра – с праздником!» — заключила Наталья Федорова.

 

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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