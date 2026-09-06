Псковичам напомнили, когда лучше всего вакцинироваться от гриппа

Чтобы иммунитет успел сформироваться, вакцинацию против гриппа рекомендуется пройти заранее, до начала сезонного подъема заболеваемости. При этом сделать прививку можно и после начала эпидемического сезона, если вакцинация не была проведена ранее и отсутствуют противопоказания. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.



Видео: управление Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

«Еще рано?» или «Уже пора?» – один из самых частых вопросов в начале эпидемического сезона. Когда лучше делать прививку против гриппа, кому особенно важно позаботиться о профилактике, и почему не стоит откладывать вакцинацию и как выбрать подходящее время для прививки, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.