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Псковичам напомнили, когда лучше всего вакцинироваться от гриппа

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Чтобы иммунитет успел сформироваться, вакцинацию против гриппа рекомендуется пройти заранее, до начала сезонного подъема заболеваемости. При этом сделать прививку можно и после начала эпидемического сезона, если вакцинация не была проведена ранее и отсутствуют противопоказания. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: управление Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

«Еще рано?» или «Уже пора?» – один из самых частых вопросов в начале эпидемического сезона. Когда лучше делать прививку против гриппа, кому особенно важно позаботиться о профилактике, и почему не стоит откладывать вакцинацию и как выбрать подходящее время для прививки, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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