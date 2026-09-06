День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают сегодня в России

День работников нефтяной и газовой промышленности каждый год отмечают в разные даты. Вот уже более полувека праздник приходится на первое воскресенье сентября, поэтому дата у него — плавающая. В 2026 году День нефтяника отмечают 6 сентября.

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По традиции, праздничные мероприятия в его честь стартуют намного раньше. В этом году они начались уже с середины недели.

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. «В 1965 году, на волне триумфального освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири, был учрежден Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности. В качестве даты было выбрано первое воскресенье сентября», — рассказала доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР распорядился придать празднику статус государственного. Его переименовали в День работников нефтяной и газовой промышленности.

Эта дата очень удачно укоренилась в производственном календаре, благополучно пережила смену исторических эпох и сохранилась не только в России, но и в целом ряде государств постсоветского пространства. Свой профессиональный праздник в первое воскресенье сентября отмечают работники нефтегазовой отрасли из Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Молдавии, пишет «Газете.Ru».