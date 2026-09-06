В листьях облепихи нашли вещество, подавляющее рост раковых клеток

Российские ученые установили, что природное соединение казуариктин, содержащийся в листьях облепихи, подавляет рост раковых клеток, сообщили в Минобрнауки РФ.
Изображение сгенерировано нейросетью
В Минобрнауки уточнили, что ученые исследовали воздействие казуариктина на стандартную модель раковых клеток, полученную из клеточного материала злокачественной опухоли шейки матки.
Клетки культивировали с разными концентрациями вещества из листьев облепихи, а их жизнеспособность оценивали двумя независимыми методами: МТТ-тестом (по метаболической активности) и прямым подсчетом живых и мертвых клеток.
В дальнейшем ученые оценят цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения. Комплекс этих исследований покажет, сможет ли казуариктин перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармацевтического вещества, пишет «РИА Новости».