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В листьях облепихи нашли вещество, подавляющее рост раковых клеток

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Российские ученые установили, что природное соединение казуариктин, содержащийся в листьях облепихи, подавляет рост раковых клеток, сообщили в Минобрнауки РФ.

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«Во ВНИИ лекарственных и ароматических растений оценили противоопухолевый потенциал природного соединения – казуариктина, содержащегося в листьях облепихи. Метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что ученые исследовали воздействие казуариктина на стандартную модель раковых клеток, полученную из клеточного материала злокачественной опухоли шейки матки.

Клетки культивировали с разными концентрациями вещества из листьев облепихи, а их жизнеспособность оценивали двумя независимыми методами: МТТ-тестом (по метаболической активности) и прямым подсчетом живых и мертвых клеток.

«Полученные данные позволяют рассматривать казуариктин как перспективное соединение для дальнейшего изучения. Мы зафиксировали, что вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком», — отметила старший научный сотрудник ВНИИ лекарственных и ароматических растений Елена Жничкова, слова которой приводятся в сообщении.

В дальнейшем ученые оценят цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения. Комплекс этих исследований покажет, сможет ли казуариктин перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармацевтического вещества, пишет «РИА Новости».

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