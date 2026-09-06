Врач рассказала, помогает ли охлажденная кола при головной боли

Холодная кола может помочь при головной боли, если она вызвана легким обезвоживанием или отменой кофеина у человека, регулярно употребляющего кофе, сообщила врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

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«Иногда холодная газировка может помочь при головной боли, но это зависит от причины боли. Кофеин обладает умеренным обезболивающим эффектом и усиливает действие некоторых анальгетиков. Если головная боль связана с отменой кофеина у человека, регулярно употребляющего кофе, небольшая доза кофеина действительно может улучшить самочувствие», — рассказала Ольга Чистик.

По ее словам, стандартная банка колы объемом 330 миллилитров содержит около 30–35 миллиграммов кофеина, что примерно соответствует половине небольшой чашки чая. Если человек обычно употребляет кофеин и головная боль может быть связана с его отменой, то допустимо выпить 150–330 миллилитров напитка однократно.

«Если причиной боли стало легкое обезвоживание, жидкость может способствовать улучшению состояния. Однако использовать сладкую газировку как средство лечения головной боли регулярно не рекомендуется из-за высокого содержания сахара: в 330 миллилитрах колы содержится примерно 35 граммов сахара, что близко к рекомендуемому Всемирной организацией здравоохранения суточному пределу свободных сахаров для взрослого человека», — подчеркнула врач.

Специалист отметила, что есть более здоровые альтернативы: вода — если причиной стало обезвоживание; несладкий чай или кофе в умеренном количестве — если речь идет о недостатке кофеина; отдых и сон — при переутомлении; прием рекомендованных обезболивающих препаратов при необходимости, пишет «РИА Новости».