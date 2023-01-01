Общество

Студенты Академии туризма провели экскурсии для псковских школьников

Рождественские прогулки прошли в Пскове, на протяжении двух дней слушатели Псковского филиала Российской международной Академии туризма знакомили школьников и молодёжь с историей города, городскими легендами и интересными фактами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете по молодёжной политике города Пскова

Фото: Совет по молодёжной политике города Пскова

«В новом году в таком формате экскурсии проходят впервые, однако, у молодёжи эти прогулки вызвали интерес и мы планируем продолжить такие мероприятия в период весенних каникул», - рассказал председатель Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Александр Андреев.

Рождественские прогулки включали ознакомление с историей псковских храмов, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также знаковые и исторические места, такие как Псковский Кремль, театр драмы, Летний сад и набережная реки Псковы.

Организатором Рождественских прогулок выступил Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с Псковским филиалом Российской международной Академии туризма, при поддержке управления образования администрации города Пскова.