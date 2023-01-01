Общество

Псковские полицейские обеспечат безопасность во время Рождественских богослужений

Псковская полиция примет участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову в ночь с 06 на 07 января. Всего в эту ночь на территории региона службы пройдут в 109 церквях и храмах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируется задействовать сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин и казачества, представителей частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Начиная с утра 6 января до окончания праздничных богослужений, места их проведения будут обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм будет осуществят с помощью ручных и арочных металлодетектеров.