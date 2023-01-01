Общество

Новогодние подарки разочаровали 14% псковичей - опрос

Новогодние подарки разочаровали 14% псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе SuperJob.

Подарки, полученные на Новый год, не понравились 14% псковичей. Чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе, но практически каждый второй был бы рад возможности вернуть их в магазин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство псковичей довольно полученными новогодними подарками: каждый второй удовлетворен на 100%, еще 35% — скорее удовлетворены. Недовольны 14% опрошенных. Причем мужчин, недовольных подарками в 1,5 раза больше, чем женщин: 18 и 11% соответственно. Чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки. Понравились псковичам дорогостоящие девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и парфюмерия, выбранная по заказу принимающей стороны.

Возможность вернуть ненужные презенты в магазин сегодня кажется привлекательной 44% опрошенных. По факту же подарки, что не понравились, 37% опрошенных оставят себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. 13% передарят ненужные вещи. 9% — выбросят. Каждый двадцатый попытается продать, еще 4% — передадут на благотворительность. 2% — вернут дарителю.



Опрос проводился с 1 по 6 января.