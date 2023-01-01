Общество

Как избежать переохлаждения и обморожений, объяснили псковичам

При сильном морозе есть риск получить обморожение. Дети и пожилые люди более подвержены переохлаждению и обморожениям, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению.

Есть несколько простых правил, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Специалисты советуют псковичам:

носить следует свободную одежду и обувь – это способствует нормальной циркуляции крови;

предпочтение следует отдать многослойной одежде. Так, между слоями одежды образуются прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;

верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат предпосылкой для появления потертостей и обморожения;

не нужно выходить на мороз без перчаток, шапки и шарфа;

не рекомендуется носить на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений, колец, сережек; необходимо стараться избегать контакта голой кожи с металлом;

следует прятаться от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;

нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет более значительные повреждения кожи;

при переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра наиболее уязвимых для обморожения мест;

Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу обязательно нужно убедиться в отсутствии обморожений конечностей, ушей, носа. Пущенное на самотек обморожение может привести к печальным последствиям, подчеркнули в комитете.