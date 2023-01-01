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Общество

Как избежать переохлаждения и обморожений, объяснили псковичам

07.01.2023 16:54|ПсковКомментариев: 0

При сильном морозе есть риск получить обморожение. Дети и пожилые люди более подвержены переохлаждению и обморожениям, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению.

Есть несколько простых правил, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Специалисты советуют псковичам: 

  • носить следует свободную одежду и обувь – это способствует нормальной циркуляции крови;
  • предпочтение следует отдать многослойной одежде. Так, между слоями одежды образуются прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;
  • верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;
  • тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат предпосылкой для появления потертостей и обморожения;
  • не нужно выходить на мороз без перчаток, шапки и шарфа;
  • не рекомендуется носить на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений, колец, сережек; необходимо стараться избегать контакта голой кожи с металлом;
  • следует прятаться от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;
  • нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет более значительные повреждения кожи;
  • при переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра наиболее уязвимых для обморожения мест;
Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу обязательно нужно убедиться в отсутствии обморожений конечностей, ушей, носа. Пущенное на самотек обморожение может привести к печальным последствиям, подчеркнули в комитете.
 
Теги: #здравоохранение #мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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