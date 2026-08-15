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В МВД рассказали, что будет, если у человека нет с собой документов

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Отсутствие паспорта и других документов, подтверждающих личность, не является нарушением, но их наличие открывает возможности и избавляет от лишних проблем. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Отсутствие документа само по себе не является никаким нарушением, и фактически это нестрашно», - сказал он.

При этом если человек оказался в ситуации, когда нужно подтвердить свою личность, то это, по словам Васенина, будет проблемой. Например, в поездках, при приобретении билетов или если человек контактирует с представителем силового ведомства, пишет ТАСС. «Поэтому отсутствие документов нестрашно, но сам по себе документ вам открывает многие двери», - отметил он.

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