Вопросы научно-исследовательской и воспитательной деятельности обсудили в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В ходе рабочей встречи заместителя начальника Центра обеспечения учебно-воспитательной работы Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Лебедева и представителей руководства филиала были обсуждены вопросы организации учебно-воспитательной работы в филиале, а также перспективные направления научно-исследовательской деятельности по истории уголовно-исполнительной системы на 2027 год.

В ходе визита в Псковский филиал Владимир Лебедев ознакомился с постоянной экспозицией филиала по истории образовательной организации, а также материально-технической и учебно-воспитательной базой.

Заместитель начальника ЦОУВР ФСИН России отметил необходимость дальнейшего исследования вопросов истории уголовно-исполнительной системы, отдельных учреждений ФСИН России, а также биографии людей, внесших значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и пенитенциарной науки России.