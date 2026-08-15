Врачи объяснили, как абитуриентам восстановиться после стресса

Правильный режим сна и питания, прогулки на свежем воздухе и легкая зарядка помогут вчерашним школьникам восстановиться после сдачи экзаменов и поступления в вузы, рассказала врач-эндокринолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.

«Необходимо вернуть отбой до 23 часов и подъем примерно в одно время, даже если день пустой, есть по расписанию с опорой на сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, овощи) и белок, чтобы уровень сахара в крови держался ровно, добавить прогулку или легкую зарядку», - сообщила она.

Врач объяснила, что во время подготовки к экзаменам главный гормон стресса кортизол приглушает тревогу и маскирует усталость: выпускник чувствует себя собранным даже после трех часов сна, пишет РИА Новости.

Однако, списывать на нервы стойкие изменения самочувствия Сахнова не советует. Если сон нарушен неделями, резко меняется вес, держится разбитость или появляются проблемы с сердцем. Это повод обратиться к терапевту, предупредила она.

Психолог компании «Лучи» Елена Щепина в свою очередь отмечает, что если выпускнику поступить в вуз не удалось, в его голове могут возникнуть тревожные мысли о будущем: «Я подвел родителей», «все справились лучше меня», «дальше уже ничего не выйдет».

Практический шаг, который советует психолог в этом случае, - разложить происходящее по «кругу контроля». Так, необходимо взять лист, поделить на три части и расписать, что зависит от абитуриента полностью, на что можно повлиять частично и что не зависит вообще.

«Баллы других абитуриентов и число бюджетных мест уходят в третью группу. Подача документов на дополнительный набор, звонок в приемную комиссию, выбор платного места или колледжа с последующим переводом попадают в первую», - рекомендует она.

Благодаря этому внимание возвращается к собственным действиям, и ощущение беспомощности заметно слабеет.

Кроме того, по словам Щепиной, отдельная нагрузка ложится на семью. Родителям необходимо спокойно поговорить с выпускником и разобрать разные варианты действий на ближайший год.