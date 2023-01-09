Общество

Двух косуль встретил пскович в микрорайоне Кресты. ВИДЕО

Двух косуль в лесном массиве в микрорайоне Кресты встретил пскович. Об этом сообщается в группе «Инцидент. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Игорь Колодцев / «ВКонтакте»

«Два красавца. Кресты», - написал мужчина.

Псковичка в комментариях вспомнила о соседях-косулях. «Косульки живут около нас в саду, яблоки доедают, роют под снегом, почти не бояться. Пока ходят три девочки. В прошлом году было восемь штук. Вот хочу им соль-лизунец повесить», - написала женщина.

Посещают косули и жителей порховской деревни. «У нас в Больших Петях ближе к Лютым Болотам тоже бегают. И в Федово приходят прямо на огород, где были подсолнухи посажены. Собак не бояться», - заметила участница группы.