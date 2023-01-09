Общество

Эксперты перечислили специи, которые помогут соблюдать диету

Существует восемь специй, которые подойдут соблюдающим диету людям. Таким образом, можно разнообразить приемы пищи.

Специалисты рекомендуют добавлять в блюда куркуму. Эта специя способна усилить процесс жиросжигания, пишет RuNews24.

Также можно добавлять корицу. Она помогает поддержать уровень сахара в крови. Кроме того, помогает избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое. Кумин или зира тоже увеличивают количество сжигаемого жира, причём в три раза.

Чёрный перец подавляет формирование новых жировых клеток в организме. Красный кайенский перец содержит капсаицин. Такое вещество подавляет аппетит и усиливает процесс термогенеза. Также этот элемент уменьшает жировые отложения на животе.

Горчица ускоряет сжигание калорий. Имбирь контролирует уровень сахара в крови, не допускает скачков после употребления высокоуглеводной пищи. Чеснок помогает быстрее похудеть, добавили специалисты.