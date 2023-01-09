Общество

Псковские осужденные отметили Новый год и Рождество

В исправительных учреждениях региона в период новогодних и рождественских праздников прошли досуговые мероприятия для осужденных. Среди традиционных - праздничные концерты, турниры по индивидуальным и командным видам спорта, творческие и интеллектуальные конкурсы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Все мероприятия проводились администрацией в целях организации полезной занятости осужденных, популяризации здорового образа жизни, развития творческого потенциала, нравственных ценностей. По сети кабельного телевидения транслировались записи новогодних поздравлений руководства учреждений и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В рамках работы кружков художественной самодеятельности подготовлены и проведены праздничные концерты. Активное участие приняли осужденные в различных конкурсных программах. Это творческие состязания на лучшую стенгазету, конкурсы по изготовлению новогодних игрушек и открыток. Подготовленные поздравительные адреса были направлены родным и близким отбывающих наказание.

Не обошлось и без традиционных соревнований по различным видам спорта: армрестлингу, подтягиванию на перекладине, отжиманию на брусьях и от пола, жиму штанги, турниру по гиревому спорту, турниру по настольному теннису, настольным играм в шашки, шахматы, интеллектуальным играм.

В честь Рождества Христова в храмах, расположенных на территориях учреждений УФСИН России по Псковской области, прошли праздничные богослужения. Священнослужители провели молебны и литургии, исповедовали и причастили осужденных, провели личные беседы, поздравив верующих со светлым христианским праздником.