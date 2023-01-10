Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 948 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли восемь пациентов, всего – 123 868. Умер из-за коронавируса в регионе 1961 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –41275/1
- Великие Луки –18270/0
- Бежаницкий район –1614/0
- Великолукский район –2857/0
- Гдовский район –2257/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1145/0
- Куньинский район –1072/0
- Локнянский район –1221/0
- Невельский район –5669/0
- Новоржевский район –1354/1
- Новосокольнический район –3307/0
- Опочецкий район –3845/0
- Островский район –6103/1
- Палкинский район –1282/0
- Печорский район –2987/0
- Плюсский район –1986/0
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9726/0
- Пустошкинский район –1597/1
- Пушкиногорский район –1813/0
- Пыталовский район –1926/0
- Себежский район –3012/0
- Стругокрасненский район –2127/0
- Усвятский район –749/0.