Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 948 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли восемь пациентов, всего – 123 868. Умер из-за коронавируса в регионе 1961 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: