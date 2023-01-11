Общество

Осужденные в Псковской области осваивают востребованные на рынке труда профессии

В профессиональных училищах при исправительных учреждениях УФСИН Псковской области осужденные осваивают востребованные на рынке труда профессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как сообщили в ведомстве, планомерная работа по обучению осужденных рабочим профессиям является приоритетным направлением в деятельности УИС и входит в число главных факторов успешной ресоциализации после освобождения. Программы профобразования соответствуют государственным стандартам и включают в себя различные методики по повышению качества подготовки специалистов.

Так, с целью совершенствования умений и навыков обучающихся в ИК-6 (Сосновый Бор) при участии представителя Невельского швейного объединения прошел мастер-класс по пошиву спецодежды. В ходе учебного мероприятия будущие специалисты изучили принципы и методы изготовления изделий, а также освоили особенности применения современных технологий в производственном процессе.

Еще одним инструментом учебной деятельности является выявление сильнейших специалистов по различным направлениям обучения. В этой связи в профессиональных училищах при ИК регулярно проводятся конкурсы профмастерства. По результатам их проведения среди лиц, отбывающих наказание, компетентное жюри определяет лучших, что дает осужденному дополнительный стимул к правопослушному поведению, заключили в ведомстве.