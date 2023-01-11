Общество

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Псковской области

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету стартовал в Псковской области, заявки на участие подали более 800 учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«Всероссийская олимпиада школьников – это самое масштабное интеллектуальное состязание в России. Успешно выступив на олимпиаде, можно заработать преимущества при поступлении в вузы – от дополнительных баллов до поступления без экзаменов», - рассказали в комитете.

10 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.