Общество

Границы Псковской области с двумя субъектами России внесли в ЕГРН в 2022 году

Сведения о прохождении границ между Псковской и Новгородской областями, Псковской и Смоленской областями внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

Общая протяжённость прохождения границы между Псковской и Новгородской областями составляет 413 км, Псковской и Смоленской областями - 83 километра.

В основном границы проходят по территориям лесничеств, рекам и сельскохозяйственным угодьям.

На границе с Новгородской областью расположены Плюсский, Стругокрасненский, Порховский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий, Локнянский районы, со Смоленской областью – Куньинский и Усвятский районы.

Псковская область граничит с четырьмя субъектами Российской Федерации: на севере с Ленинградской, на востоке — с Новгородской и Тверской, на юго-востоке — со Смоленской областями.

На сегодня в ЕГРН внесены сведения о трех границах между субъектами из четырех.

В 2023 году запланирована работа по описанию прохождения границы с Тверской областью.

«Работа по установлению границ с соседними регионами проводится в том числе в рамках наполнения ЕГРН точными сведениями, что, в свою очередь, является одним из этапов реализации в регионе государственной программы "Национальная система пространственных данных"», - отметила заместитель руководителя регионального ведомства Анна Иванова.