Число случаев присасывания клещей в Псковской области снизилось на 76%

С начала сезона в медицинские организации Псковской области обратился 231 человек с жалобами на присасывание клещей, что на 76% меньше среднемноголетних показателей. Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона исследовали 157 клещей, из которых 23 сняли с людей за последнюю неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

По результатам исследований, пораженность клещей инфекциями, опасными для человека, составила: клещевой вирусный энцефалит – 0%; иксодовый клещевой боррелиоз – 24%; моноцитарный эрлихиоз человека – 2,7%; гранулоцитарный анаплазмоз человека – 1,3%.

Наиболее часто клещи нападали на людей в сельских поселениях, дачных товариществах и лесах. 

В топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли Псков с 50 случаями, Великие Луки с 38 случаями, Псковский муниципальный округ с 16 случаями и Порховский муниципальный округ с 14 случаями.

В Пскове и Великих Луках открыли пункты для приема и исследования клещей на наличие возбудителей клещевых инфекций. В Пскове можно сдать клеща на исследование по следующим адресам: методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит: улица Гоголя, 21а (вход со двора); методом ПЦР на четыре инфекции (клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз): улица Гоголя, 17, 2 этаж.

Для справок можно позвонить по номеру: 8(8812) 20-16-00.

В Великих Луках пункты работают по следующим адресам: методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит: ул. Тимирязева, 9;
методом ПЦР на четыре инфекции: Санитарный переулок, 4.

Можно обратиться по номерам: 8-911-364-39-19 (ПЦР), 8-81153-7-19-14 (ИФА).

