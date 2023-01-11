Общество

Место падения самолета Ил-2 изучают поисковики в Невельском районе

Место падения самолета Ил-2 изучают поисковики в Невельском районе. Об этом написали в сообществе «Поисковое объединение "Псковский рубеж"» социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Поисковое объединение «Псковский рубеж» / «ВКонтакте»

«Совершили пару пробных выездов на место падения самолёта недалеко от Невеля. Нашли эту воронку ещё года три назад, потом снова потеряли. В этот раз еле нашли в густом тростнике. Чего только не наслушались от бывалых поисковиков: и что местные говорили, что ещё колхозники двигатель достали и притащили в ближайшую деревню, и что ребята из клуба "Авиатор" в своё время совершили его подъëм, и много других версий», – написали в сообществе.

Участники поискового объединения уточнили, что после работы на месте им удалось определить модель самолёта, им оказался Ил-2.

«Мы приняли решение разрабатывать это место дальше, так как номерных деталей пока нет и судьба экипажа не установлена», – добавили в сообществе.