Общество

Северо-Запад России попадет в штормовую зону

Северо-Запад России попадет в штормовую зону, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В европейской части страны началась перестройка погодных процессов. Температура в среду начала повышаться почти на всем западе Русской равнины. Если, например, в Предуралье и Поволжье по-прежнему было −25...–30°С, то в Санкт-Петербурге термометры уже показали −1°С. В Вологде −9°С после −14°С накануне. А ярче всего потепление проявило себя в южных областях», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Ставропольском крае поднялся штормовой ветер – порывы местами достигали 24 м/с. На трассах сдувало фуры, и в какой-то момент в окрестностях Ставрополя пришлось вводить ограничения на движение грузового транспорта. В самом городе под напором воздушных потоков рухнула новогодняя ёлка.

«Причина перемены погоды – атлантические циклоны, которые начинают с запада теснить морозный антициклон. Сейчас в европейскую часть России пробиваются сразу два таких вихря: один со стороны Балтики, а другой – с Балкан. Облачные поля первого уже накрыли всю северную половину региона, другой пока кружит над Восточной Европой. Тем не менее, его тёплый фронт успел пробиться на юг нашей страны, отсюда и усиления ветра», - объяснили синоптики.

Сегодня на территории России сформируются две штормовые зоны. В них попадут западные, северо-западные и южные регионы. Местами порывы могут превышать 20 м/с.

«Однако, вихри несут не только ухудшение погодных условий. В их циркуляции заключены хорошо прогретые воздушные массы, так что к концу текущей недели на всей европейской территории страны заметно потеплеет. Аномальные морозы сохранятся только на юге Урала, а на берега Балтийского, Чёрного и Каспийского морей даже вернутся оттепели», - отметили в метеоцентре.

В Санкт-Петербурге ветер будет слабее – 15–16 м/с. Но также случится оттепель. Сегодня там ещё 0°С. Затем усилятся осадки, и показания термометров повысятся до +2…+3°С.

Центральные районы дольше будут оставаться под защитой антициклона, и здесь погода испортится не так сильно. В Москве ни штормового ветра, ни интенсивных снегопадов не ожидается. Температура сначала вернётся в норму: −4…−6°С, а в последствии даже превысят нормальные январские значения.