Общество

Псковская область присоединилась к акции «Дорогами Победы»

Псковская область присоединилась к общественно-патриотической акции «Дорогами Победы», посвященной сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и военной истории России. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковкой области.

В пятницу, 13 января, в Псков прибывает делегация из Москвы, в составе которой представители молодежных общественных организаций, ветеранских объединений и волонтеров во главе с заместителем председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артуром Берловым. Вместе с псковскими коллегами они обсудят региональный опыт реализации патриотических проектов и практик. Также запланировано посещение мест воинской славы в городе Пскове и музея боевой славы в культурно-досуговом центре 104-й гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.

Ранее в рамках акции «Дорогами Победы» уже состоялись тематические посещения памятных мест и встречи с ветеранами и молодежью в разных городах России. Так, визит делегации в Мурманскую область был приурочен к мероприятиям в честь 75-й годовщины Петсамо-Киркенесской операции и освобождения Заполярья. В Магадане участники встречи почтили память жертв политических репрессий в 30-е годы ХХ-го века. Посещения Архангельской и Калининградской областей были связаны с 350-летним юбилеем со дня рождения Петра Первого.

Также в Дни воинской славы и памятных дат России традиционно в составе автопоездов памяти участники акции посещают места боев Московского народного ополчения на территории Смоленской и Тверской областей, рубежи обороны Москвы в Московской и Калужской областях.

Общественно-патриотическая акция «Дорогами Победы» ориентирована на привлечение внимания общественности, в частности молодежи, к истории великих подвигов людей, отдавших жизнь за Родину. Проводится по инициативе молодежных и ветеранских объединений Москвы.