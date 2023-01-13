Общество

Перчатки более чем на 4,5 млн рублей в Псковской области закупали с нарушением

Нарушение в закупке медицинских перчаток установило Управление федеральной антимонопольной службы России по Псковской области. Аукцион на сумму 4 миллиона 656 тысяч рублей проводил региональный комитет по закупкам по заявке 24 учреждений здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Жалобу в антимонопольную службу на документацию совместного аукциона подал индивидуальный предприниматель.

«Ошибка была допущена при описании объекта закупки: медучреждения планировали закупить перчатки с текстурным рисунком, так как захват медицинских инструментов такими перчатками происходит лучше, чем гладкими. Но в описании товара указали толщину материала, которая соответствовала перчаткам с гладкой поверхностью», - рассказали в УФАС.

По закону о контрактной системе при проведении совместных торгов ответственность за содержание описания объекта закупки несут заказчики, то есть непосредственно медицинские учреждения, отметили в ведомстве.

Теперь УФАС предстоит провести административное расследование для выяснения должностных лиц, которые допустили ошибку в документации.