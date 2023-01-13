Общество

Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим

Водителям и пешеходам необходимо строгого соблюдать требования дорожной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Зимой дорожную обстановку нередко осложняют неблагоприятные погодные условия. С учетом этого и других факторов автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, указания сотрудников дорожно-патрульной службы, а главное – быть дисциплинированными участниками дорожного движения.

Особое внимание следует уделять соблюдению безопасной дистанции, а также скоростного режима и быть предельно осмотрительными при совершении маневров, особенно во время обгона при плохой видимости.

Пешеходам полицейские напоминают о необходимости использования светоотражающих элементов, которые сделают их более заметными для водителей в темное время суток. А темнеет в зимнее время рано. Кроме того, передвигаться нужно только по тротуарам, а переходить проезжую часть - по пешеходным переходам, предварительно убедившись в собственной безопасности.

«Госавтоинспекция региона призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, самодисциплине и ответственности», - резюмировали в ведомстве.