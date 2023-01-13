Общество

Более трёх тысяч врачей в Псковской области получат дополнительные выплаты

Дополнительные ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей ввели в России с 1 января. В Псковской области к указанным категориям могут быть отнесены более трёх тысяч врачей среднего и младшего медицинского персонала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Дополнительные ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей от 4,5 до 18,5 тысяч рублей вводят в зависимости от квалификации работников:

18,5 тысячи рублей получат врачи центральных районных и районных больниц;

4,5 тысячи рублей дополнительно будут получать врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения;

11,5 тысячи рублей — врачам станций или отделений скорой медпомощи, врачам и медработникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования;

8 тысяч рублей дополнительно будут получать медсестры, работающие в центральных районных и районных больницах;

7 тысяч рублей — фельдшерам и медсестрам станций и отделений скорой помощи;

6,5 тысячи рублей — медработникам со средним образованием, трудящимся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения;

4,5 тысячи рублей в месяц для младшего медицинского персонала центральных районных и районных больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи, фельдшеров и медсестёр, принимающих телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

Специальная социальная выплата начисляется по основной занимаемой должности медицинского работника за фактически отработанное время (за месяц).

Мера поддержки распространяется только на государственные медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Начисление специальных социальных выплат и перечисление денежных средств на зарплатные карты работников будет осуществляться Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации на основе данных медицинских организаций.