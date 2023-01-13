Более трёх тысяч врачей в Псковской области получат дополнительные выплаты

Дополнительные ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей ввели в России с 1 января. В Псковской области к указанным категориям могут быть отнесены более трёх тысяч врачей среднего и младшего медицинского персонала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Дополнительные ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей от 4,5 до 18,5 тысяч рублей вводят в зависимости от квалификации работников:
Специальная социальная выплата начисляется по основной занимаемой должности медицинского работника за фактически отработанное время (за месяц).
Мера поддержки распространяется только на государственные медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Начисление специальных социальных выплат и перечисление денежных средств на зарплатные карты работников будет осуществляться Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации на основе данных медицинских организаций.