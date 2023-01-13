Общество

Шесть многодетных семей Псковской области получили ключи от автомобилей

Шесть многодетных семей Псковской области — победители регионального конкурса — получили пассажирские микроавтобусы. Ключи от автомобилей сегодня, 13 января, вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Это не подарок, это — результат вашей работы, потому как воспитание детей — непростой труд. Машины сегодня получают действительно лучшие из лучших, самые активные, дружные семьи, которые приняли участие в областном конкурсе и победили. Благодарен благотворительному Фонду княгини Ольги, нашим партнерам за то, что не прервали традицию, несмотря на все сложности, и обеспечение транспортом многодетных семей продолжается», — сказал Михаил Ведерников и пожелал всем участникам церемонии здоровья, благополучия и новых успехов.

Обладателями микроавтобусов марки «Газель Next» на 14 пассажирских мест стали семьи Захаровых из Великих Лук, в которой растут трое своих и семь приемных детей, Ткачевых из Пыталовского района (воспитывают шесть детей), Юриных из Дедовичского района (воспитывают пять детей), Ильиных из Куньинского района (шесть своих и один приемный ребенок) и две семьи из Псковского района. Холодцовы — родители восьми детей, а у Чуприниных 32 ребенка: пятеро своих, один усыновлен и 26 приемных.

Все они поблагодарили правительство Псковской области за внимание и оказанную помощь, отметив, что вместительные автомобили предоставят больше возможностей для развития детей и семейных путешествий.

Напомним, мера социальной поддержки по обеспечению многодетных семей автотранспортом принята губернатором Михаилом Ведерниковым в 2020 году. С тех пор получателями автомобилей стали 18 семей. На получение автомобиля могут претендовать социально активные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, которые получают достойное воспитание и всестороннее развитие. В обязательном порядке учитывается и фактор нуждаемости семьи в средстве передвижения. В целом в Псковской области реализуется широкий спектр поддержки многодетных родителей.