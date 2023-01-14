Общество

«Рождественская елка» состоялась в Псковском кремле. ФОТО

Иммерсивный фестиваль для всей семьи «Рождественская елка» прошел в Псковском кремле сегодня, 14 января. Мероприятие было организовано по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, а также детей из семей кадровых военных, принимающих участие в СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

Гости смогли побывать на настоящем празднике «живой истории» разных эпох: дружинники князя Александра Невского, стрельцы XVII века, ремесленники и музыканты, народный театр, подвижные русские игры, старинные ремёсла и аттракционы.

Главные герои фестиваля — сами его гости: именно они участвовали в рождественских соревнованиях и испытаниях, играли в лапту, учились стрельбе из ясеневого лука и осождали Соломенную крепость. Для маленьких участников был организован мастер-класс по базовой технике исторических боёв: стойка, комплекс ударов, геометрия боя.

Народный театр показал иммерсивный спектакль «Путешествие в Рождество» - представление с духовным песнопением под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов, где каждый зритель был вовлечён в представление.

Гости также смогли поучаствовать в полном цикле производства оловянной или медной монеты, отчеканить себе на готовой заготовке монету с памятной символикой о Рождественском фестивале в Псковском кремле. Неподдельный интерес вызвали мастер-классы по изготовлению стеклянных бусинок и ковке изделий. А качели-карусели произвели настоящий фурор у юных посетителей.

Фестиваль вызвал самые положительные эмоции и слова восторга у гостей мероприятия, которых собралось около 5000.