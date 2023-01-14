Общество

Россиянам рассказали об особенностях мутации коронавируса

Каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее, однако не будет вызывать дополнительных сложностей при лечении. Об особенностях изменения рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

«Самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина», — пояснил Тимаков.

12 января стало известно, что новый вариант коронавируса «кракен» впервые обнаружен в России. Им заразилась 32-летняя жительница Пензы, она перенесла болезнь в легкой форме. Она уверяет, что не выезжала за пределы страны. Отмечалось, что заболевшая не прививалась от COVID-19.