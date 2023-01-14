Общество

Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 4 миллиарда рублей

Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 4 млрд рублей, свидетельствуют в воскресенье данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

По состоянию на 15 января, общие сборы «Чебурашки» составили 4 010 478 753 рубля, говорится на сайте ЕАИС. Фильм, вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009).

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.