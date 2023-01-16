Общество

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Пскове

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Псковском областном центре народного творчества с 16 по 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре региона.

Изображение: комитет по культуре Псковской области

16 января в 16:00 в камерном зале центра состоится показ документального фильма «Холокост. Последние свидетели».

Перед зрителями выступит учащаяся еврейской творческой студии центра «Хэсэд Ицхак» Регина Дмитриева. Она расскажет о праведниках народов мира: кому присваивалось почетное звание, за какие заслуги, сколько людей удостоены этого звания в России и мире, отметили организаторы.

Кроме того, состоится презентация буклета историко-документальной выставки «Холокост: Уничтожение Сопротивление Спасение».

Вход на мероприятие свободный.

Также всю неделю будут проходить показы художественных фильмов о Холокосте.

Расписание сеансов:

17 января в 17.00 – «Дети Уиндермира» (12+)

18 января в 17.00 – «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

19 января в 17.00 – «Из ада в ад» (12+)

20 января в 17.00 – «Список Шиндлера» (16+)

21 января в 17.00 – «Дамский портной» (12+)

22 января в 17.00 – «Бабий Яр» (18+)

Вход свободный.

Холокост - преследование и уничтожение евреев нацистами и их пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй Мировой войны в Европе. Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором по разным оценкам погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.