Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Пскове

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Псковском областном центре народного творчества с 16 по 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре региона.
Изображение: комитет по культуре Псковской области
16 января в 16:00 в камерном зале центра состоится показ документального фильма «Холокост. Последние свидетели».
Перед зрителями выступит учащаяся еврейской творческой студии центра «Хэсэд Ицхак» Регина Дмитриева. Она расскажет о праведниках народов мира: кому присваивалось почетное звание, за какие заслуги, сколько людей удостоены этого звания в России и мире, отметили организаторы.
Кроме того, состоится презентация буклета историко-документальной выставки «Холокост: Уничтожение Сопротивление Спасение».
Вход на мероприятие свободный.
Также всю неделю будут проходить показы художественных фильмов о Холокосте.
Расписание сеансов:
Вход свободный.
Холокост - преследование и уничтожение евреев нацистами и их пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй Мировой войны в Европе. Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором по разным оценкам погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.