Общество

Великолучанки связали почти сорок пар носков в рамках акции «Тепло родного дома»

Великолучанки присоединились к акции «Тепло родного дома». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», мероприятие проходит в рамках федерального партийного проекта «Женское движение».

Фото: пресс-служба «Единой России»

К мероприятию присоединились великолучанки Таисия Комиссарова и Нина Козлова. Они связали и передали теплые вещи для участников СВО. Таисия Комиссарова в основном вяжет жилеты, а Нина Козлова – носки. Женщина передала уже 38 пар носков.

«Спасибо всем неравнодушным жителям региона за открытое сердце. Акции в поддержку наших бойцов продолжаются, информацию об участии в них можно получить в местных отделениях "Единой России"», – отметил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

В Пскове теплые вещи можно принести по адресу – улица Гоголя, 9, а в Великих Луках – улица Некрасова, 10. Адреса местных общественных приемных в других муниципальных образованиях можно узнать по ссылке.