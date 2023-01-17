Общество

Псковские школьники прошли отборочный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов»

Трое учащихся из Псковской области прошли отборочный этап конкурса «Лига лекторов» среди школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Всероссийский конкурс проходит для юных просветителей от 14 до 17 лет. Всего со всей страны отобрали 400 участников.

«Псковскую область представят кванторианцы Лилия Гуцул и Илья Щембелов, учащийся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Иван Кривуля. Первый этап проходил в дистанционном формате. Лилия рассказала о секретах успешной работы с командой в онлайне, Илья – о сенсорной системе для манипулятора», - рассказали в комитете.

Дальше участников ждет просветительский онлайн-курс, а затем им предстоит выступить с дистанционной лекцией на широкую аудиторию.

Победителей конкурса ждет путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и подарки от российского общества «Знание».