Общество

Педиатр предупредила об опасности купания детей в проруби на крещение

Окунание в прорубь ребенка может обернуться трагедией. Так, по словам главного внештатного педиатра Министерства здравоохранения Московской области, директора Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаевой, резкий перепад температур может вызвать проблемы с дыханием и остановку сердца.

Даже если родители абсолютно уверены в том, что их ребенок здоров, усердствовать с крещенскими купаниями не стоит, отметила специалист. При этом она напомнила о возрастном ограничении. Так, детям до трех лет такие процедуры противопоказаны. Максимум, что могут сделать родители – это обтереть ребенка, но никак не окунать в воду, пишет RuNews24.

Детей старше можно окунуть в прорубь буквально на несколько секунд, заявила специалист и подчеркнула, что рядом обязательно должно быть теплое помещение.