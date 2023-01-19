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Общество

Фармаколог предупредил о токсичности популярного жаропонижающего

23.01.2023 07:17|ПсковКомментариев: 0

В отличие от других жаропонижающих средств парацетамол не влияет на состав крови, но у него есть другая неприятная особенность, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

«Парацетамол стоит особняком среди других жаропонижающих препаратов. По сути, он единственный, который никак не влияет на состав крови. Но сам по себе он токсичен, и единственный орган, который может его нейтрализовать, – это печень. Поэтому применение парацетамола должно быть ограничено, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней», – пояснил Андрей Кондрахин  в интервью радио Sputnik.

Фармаколог назвал безопасную суточную дозу парацетамола.

«Считается, что для здорового человека весом 70 килограммов максимальная терапевтическая доза парацетамола может составлять четыре грамма, а он выпускается в дозировке по 500 миллиграммов. Грубо говоря, человек может выпить за день восемь таблеток, не причинив себе серьезного вреда. Но это тоже не совсем правильно, лучше ограничиться тремя-четырьмя приемами. Если пациенту по какой-то причине не помогла первая таблетка, перед приемом следующей должно пройти как минимум два часа, а лучше – четыре-шесть часов», – уточнил Андрей Кондрахин .

Препарат нельзя принимать в один день с алкогольными напитками, кроме того, он противопоказан людям с заболеваниями печени, добавил он.

«Если человек принимает парацетамол в высших терапевтических дозировках, не учитывает нарушения в организме, особенно в печени, то может возникнуть перегрузка, печень не сможет метаболизировать препарат. Парацетамол начнет оказывать токсическое воздействие на клетки этого органа, начнется массовая гибель клеток – каскадно, молниеносно. Это может привести к летальному исходу. Фактически у врачей будет не очень много времени, всего около суток, чтобы спасти человека. Если ситуация выйдет из-под контроля, решением может стать пересадка печени, но успеть сделать это за столь короткое время – вопрос везения», – отметил Андрей Кондрахин.

В случае, если прием парацетамола в течение двух суток не дает эффекта, нужно проконсультироваться с врачом, посоветовал фармаколог.

Теги: #здоровье #таблетка
Источник: Псковская Лента Новостей
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