Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Не от хорошей жизни: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКУ;

С лучшим результатом: Псковская область исполнила реализацию нацпроектов на 99%;

Строительство ФАПов и в целом положение дел в региональном здравоохранении – эта тема парламентского часа предстоящей 26 января сессии областного Собрания депутатов;

А также: экс-лидер регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко устроился на работу в Ставропольском крае;

И экономический комментарий Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.