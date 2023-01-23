Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Не от хорошей жизни: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКУ;
- С лучшим результатом: Псковская область исполнила реализацию нацпроектов на 99%;
- Строительство ФАПов и в целом положение дел в региональном здравоохранении – эта тема парламентского часа предстоящей 26 января сессии областного Собрания депутатов;
- А также: экс-лидер регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко устроился на работу в Ставропольском крае;
- И экономический комментарий Алексея Овчинникова.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.
Трансляция завершена.
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?