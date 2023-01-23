Общество

Житель Куньинского района не прислушался к требованиям суда и лишился свободы

Жителю Куньинского района заменили наказание в виде условного лишения свободы реальным сроком из-за многочисленных нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Великолукский районный суд в июне 2021 года вынес мужчине приговор по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года с установлением дополнительных обязанностей в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа,

один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исполнение приговора.

В период условного осуждения осужденный допустил неоднократные нарушения, установленные приговором суда: неоднократно привлекался к административной ответственности, а также не явился на регистрацию в УИИ без уважительной причины.

Великолукский районный суд отменил условное осуждение, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.