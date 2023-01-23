Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 071 раз, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 3 пациента, всего – 123 957. Умер из-за коронавируса в регионе 1 961 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков - 41316/5
- Великие Луки - 18280/0
- Бежаницкий район - 1627/0
- Великолукский район - 2860/0
- Гдовский район - 2260/1
- Дедовичский район - 3111/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1146/0
- Куньинский район - 1073/0
- Локнянский район - 1223/0
- Невельский район - 5676/0
- Новоржевский район - 1355/0
- Новосокольнический район - 3311/1
- Опочецкий район - 3852/0
- Островский район - 6104/0
- Палкинский район - 1282/0
- Печорский район - 2994/0
- Плюсский район - 1988/0
- Порховский район - 4573/0
- Псковский район - 9730/0
- Пустошкинский район - 1601/0
- Пушкиногорский район - 1816/1
- Пыталовский район - 1927/0
- Себежский район - 3017/0
- Стругокрасненский район - 2130/0
- Усвятский район - 749/0.
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