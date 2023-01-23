Общество

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 071 раз, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 3 пациента, всего – 123 957. Умер из-за коронавируса в регионе 1 961 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: