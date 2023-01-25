Общество

Россияне оценили перспективу полного отказа от наличных денег

Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет. 78% россиян не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По данным сервиса, чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (85%) и россияне с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (81%). Реже всего наличные нужны россиянам моложе 34 лет (56%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в разгар пандемии COVID-19: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.