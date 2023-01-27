Общество

О новой тактике телефонных мошенников предупредили россиян

Телефонные мошенники начали действовать более изощренно, они стараются сначала втереться в доверие к человеку, и только потом обманом отобрать у него деньги, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Действующие по новой схеме злоумышленники совершают несколько последовательных звонков потенциальной жертве, пояснил он.

«Чтобы человек им поверил, злоумышленники дробят мошенничество на несколько этапов. Они разработали новую тактику. Сначала они делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги. Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять "зеркальный" кредит», – рассказал Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.

Подобные уловки рассчитаны в первую очередь на пожилых людей, уверен он.

«Подозреваю, что они сделали выборку из людей пожилых, которые получают пенсию. Как правило, это люди от 55 лет и старше. У многих пенсионеров дефицит общения, кроме того, они более доверчивые, несмотря на то, что ведется достаточно серьезная разъяснительная работа насчет мошенников. Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета. Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие», – добавил Иван Соловьев.

Важно запомнить, что сотрудники правоохранительных органов не будут звонить вам для личной беседы, продолжил юрист.

«Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел. Это главное. Не советую продолжать разговор, если вам поступает такой звонок. Просто класть трубку и блокировать номер, чтобы не перезванивали», – посоветовал Иван Соловьев.