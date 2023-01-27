Общество

Стадо косуль запечатлела местная жительница в Пыталовском районе. ВИДЕО

Стадо косуль запечатлела местная жительница в Пыталовском районе. Видео женщина опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Наталья Моеренкова / «ВКонтакте»

«Зимняя красота», - подписала женщина видео.

Фото: Антонина Маслова / «ВКонтакте»

Другая местная жительница в комментариях отметила, что видит косуль каждый день. «Вчера (24 января - ред.) лосиха поперёк дороги стояла. Потом три козлика дорогу перешли. Сегодня (25 января - ред.) в совокупности по пути в детский сад и обратно встретила десяток косуль, стаю куропаток и лисицу. К сожалению, когда сама за рулём, пока хватаю телефон, все уже отбегают, фото получаются не очень. А весной около Пыталово видели с мужем на поле стадо косуль, насчитали 20 штук. На втором фото три лося. Но реально их было 7. На одном поле. Все не поместились», - написала она.

Другое стадо косуль встретили в пригороде под Псковом.

Фото: Галина Кирдяшева / «ВКонтакте»

«Это фото прислала мне племянница: эти красавицы часто гуляют у них в саду. Пригород Пскова», - сообщила автор фото.