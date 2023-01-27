Общество

Псковский облсовпроф через суд помог работнику ЖКХ выйти на пенсию

Работник ЖКХ в Псковской области смог выйти на пенсию благодаря помощи Псковского облсовпрофа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело, в котором работник сферы ЖКХ просил суд обязать региональное отделение Пенсионного фонда РФ включить в страховой стаж периоды:

с 1 сентября 1976 года по 30 ноября 1976 года – работа в должности рядового в колхозе «….»;

с 20 апреля 1980 года по 21 мая 1982 года – служба в рядах ВС СССР по призыву.

Также он просил обязать отделение ПФР принять к зачёту для конвертации пенсионных прав справку о заработной плате, обязать отделение назначить ему страховую пенсию по старости согласно частям 1, 1.2. статьи 8 закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» с даты возникновения права и взыскать с государственного учреждения расходы по оплате госпошлины.

Суд признал исковые требования члена профсоюза обоснованными и вынес решение об их удовлетворении.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.