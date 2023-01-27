Общество

Циклоны определят погоду европейской части России - синоптики

На севере и юге европейской части России погоду будут определять активные циклоны, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В Санкт-Петербурге облачно, в субботу без осадков, −2…−4°С, в воскресенье временами мокрый снег с дождём, около 0°С. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, −3…−5°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

Активный обширный атлантический циклон принесёт на Север изменчивую погоду, со снегопадами и метелями. В Мурманске в субботу будет −1…+1°С, в воскресенье −4…−6°С; в Архангельске −2…−4°С; в Вологде в субботу −7…−9°С, в воскресенье −4…−6°С; в Сыктывкаре −7…−9°С.

В большинстве регионов средней полосы обширная область повышенного атмосферного давления удержит сухую и умеренно-морозную погоду,