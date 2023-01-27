Общество

Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова

Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Pskovline

Демонтаж ели начали 26 января. Главный символ Нового года на Октябрьской площади в Пскове заканчивали украшать в середине декабря. На ели повесили 60 гирлянд длиной 40 метров каждая, звезды и снежинки. Также вокруг символа Нового года установили ограждение.

Напомним, демонтаж новогодних украшений в Пскове стартовал 23 января. В первую очередь новогодние инсталляции начали убирать в сквере 60-летия Октября и с площади Ленина.