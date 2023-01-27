Общество

Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году

Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в 2022 году, сообщил Роскомнадзор.

«В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных», - приводит сообщение ведомства РИА Новости. Отмечается, что в прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок, а в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены.

Добавляется, что было составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 миллиона рублей, а также вынесли девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается.

Кроме того, в 2023 году ведомство начало уже более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвертом квартале прошлого года.

Всего к экспертам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан по инициативе Роскомнадзора) в прошлом году обратились почти 1,7 тысячи заявителей. Большая часть обращений (52%) касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека, в 16% случаев люди пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, в 9% персональные данные заявителей использовались в рекламных целях без их согласия, а 10% граждан защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.

«В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных, требования о прекращении неправомерной обработки личной информации, обращения в государственные органы и другие документы, а также представляли их интересы в суде», - добавляется в сообщении ведомства. В общей сложности суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в интересах заявителей.