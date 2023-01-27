Общество

Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме

Самое строгое наказание необходимо за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Даниил Бессарабов («Единая Россия»).

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов ранее предложил лишать свободы на «серьезные сроки» лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных.

«Актуальность высокая у темы защиты персональных данных, в том числе в рамках уголовного-правового характера этих мер, а какие будут сами меры - надо будет смотреть», - сказал парламентарий РИА Новости.

Сам политик отметил, что выступает за жесткие меры в отношении незаконного использования персональных данных, подчеркнув, что граждан нужно защитить, и не только с помощью введения штрафов за такие деяния.

«Я сторонник того, что это должно быть, и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы - вне всякого сомнения», - отметил он, подчеркнув, что незаконные действия с персональными данными могут угрожать и жизни, и здоровью граждан, а также их репутации.